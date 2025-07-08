حذّر وزير البيئة اليمني المهندي توفيق الشرجبي من كارثة بيئية بعد غرق السفينة «ماجيك سيز» قبالة السواحل اليمنية، وكشف لقناة «العربية/الحدث»، اليوم (الثلاثاء)، أن السفينة كانت تحمل على متنها نحو 35 ألف طن من مادة نترات الأمونيا شديدة الخطورة. وأكد الشرجبي أن احتمالات وقوع كارثة بيئية لا تزال قائمة، في ظل تسرب محتمل لهذه المادة إلى المياه البحرية، ما قد يهدد الحياة البحرية وسلامة السكان القريبين من المنطقة. وأعلن أن السلطات اليمنية تتابع الوضع عن كثب، وتعمل بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة لتقييم حجم الأضرار المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وتبنى الحوثيون، أمس الإثنين، مسؤوليتهم عن أول هجوم على الشحن التجاري هذا العام، الذي استهدف، الأحد، سفينة «ماجيك سيز»، ما أثار مخاوف من استئناف حملتهم في الممر البحري الحيوي.وأعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، اليوم الثلاثاء، أن سفينة تجارية تعرّضت لهجوم بخمس قذائف صاروخية على بُعد 51 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة اليمنية. وأضاف أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة وفقدان كامل لقدرتها على الدفع. وأفاد المركز بأن السفينة لا تزال تتعرض لهجوم متواصل، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقاً في الحادثة.وكانت الهيئة الأمنية البريطانية «آمبري» أكدت، مساء الإثنين، تعرّض سفينة شحن ترفع علم ليبيريا لهجوم دون ذكر اسمها، وأعلنت إصابة شخصية وفقدان اثنين آخرين من أفراد طاقمها.من جانبه، قال وكيل وزارة العمال المهاجرين الفلبينية هانز كاكداك، إن السفينة التي تعرضت للهجوم تحمل اسم «إم في إتيرنيتي سي»، وأن 21 من أصل 22 فرداً من طاقمها فلبينيون.