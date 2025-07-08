فيما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدداً إلى مخططات تهجير سكان غزة، رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية مستقلة، زاعما أنها «ستكون منصة لتدمير بلاده»، وادعى أنه يريد السلام مع الفلسطينيين.والتقى نتنياهو بالرئيس ترمب في البيت الأبيض، في وقت متأخر من مساء الإثنين (بالتوقيت المحلي).وعندما سأل الصحفيون ترمب عما إذا كان حل الدولتين ممكناً، قال: «لا أعرف»، وأحال السؤال إلى نتنياهو الذي قال: «أعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على جميع الصلاحيات لحكم أنفسهم، لكن ليس على أي صلاحيات من شأنها تهديدنا.. وهذا يعني أن السلطة السيادية، مثل الأمن الشامل، ستبقى دائماً في أيدينا».وأضاف: «سنعمل على التوصل إلى سلام مع جيراننا الفلسطينيين، أولئك الذين لا يريدون تدميرنا، وسنعمل على التوصل إلى سلام يبقى فيه أمننا والقوة السيادية للأمن في أيدينا دائماً».وتابع: «الآن سيقول الناس: إنها ليست دولة كاملة، ليست دولة، ليست هذه هي الدولة‭‬، نحن لا نهتم.. لقد تعهدنا بعدم تكرار ذلك أبداً، ولن يحدث مرة أخرى أبداً الآن.. لن يحدث ذلك مرة أخرى».وفي حديثه للصحفيين خلال مأدبة العشاء، قال نتنياهو إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان مع دول أخرى من شأنها أن تمنح الفلسطينيين «مستقبلاً أفضل»، لافتا إلى إمكان انتقال سكان غزة إلى دول مجاورة، وفق قوله. وأضاف نتنياهو: «إذا أراد الناس البقاء، فبإمكانهم ذلك، لكن إذا أرادوا المغادرة، فيجب أن يتمكنوا من المغادرة».وقال: «نعمل مع الولايات المتحدة عن كثب لإيجاد دول تسعى لتحقيق ما تقوله دائماً، وهي أنها تريد منح الفلسطينيين مستقبلاً أفضل.. أعتقد أننا نقترب من إيجاد دول عدة».وقال ترمب إن الدول المحيطة بإسرائيل تقدم المساعدة، وأضاف: «لقد حظينا بتعاون كبير من دول محيطة، وتعاون كبير من كل دولة منها. لذا، سيحدث أمر جيد».وجدد الرئيس الأمريكي في مايو الماضي، اقتراحه بتهجير سكان غزة مع إمكانية بقائهم في الشرق الأوسط، معتبراً أن القطاع كان «مكاناً سيئاً» طيلة سنوات، ويجب أن يصبح «منطقة حرية»، فيما أفادت شبكة NBC News بأن إدارة ترمب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من غزة إلى ليبيا وسط نفي أمريكي.وقوبلت خطة ترمب بشأن تولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة، برفض وانتقادات حادة في الشرق الأوسط وخارجه.