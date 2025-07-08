أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن طهران لم تطلب عقد أي لقاء مع مسؤولين من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية. وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أفاد في وقت سابق بأنه سيلتقي دبلوماسيين إيرانيين الأسبوع القادم، فيما أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الإثنين)، أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال ترمب للصحفيين: «لقد حددنا موعدا لمحادثات مع إيران، وهم يرغبون بذلك... إنهم يريدون التحدث. وكان قد صرح الأسبوع الماضي بأن المحادثات ستُستأنف قريبا».من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه لا مشكلة في استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي. وقال في مقابلة نشرت(الإثنين): «لا نرى أي مشكلة في معاودة الدخول في المفاوضات»، مضيفا «هناك شرط: كيف سنثق مجددا في الولايات المتحدة؟».وكانت المفاوضات التي انطلقت في شهر أبريل الماضي توقفت بعد أن بدأت إسرائيل الحرب على إيران الشهر الماضي. وقصفت واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل في مطلع يونيو.