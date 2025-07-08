لليوم الثالث على التوالي، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، (الثلاثاء)، في الدوحة بشأن وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وكشف مصدر فلسطيني مطلع، أنه لا اختراق حتى الآن بشأن الهدنة.وقال المصدر إن المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بوجود الوسطاء المصريين والقطريين، تتواصل صباح اليوم في الدوحة حول آليات تنفيذ المقترح، مؤكدا أن لا اختراق حتى الآن. ولفت إلى أن المفاوضات تركز على بحث آليات الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات، ووقف النار.وأكد المصدر أن المفاوضات «صعبة»، إلا أن حماس جادة في التوصل لاتفاق، معربا عن أمله أن يضغط الجانب الأمريكي على إسرائيل للوصول لاتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى.يذكر أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل انطلقت في قطر مساء الأحد بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف النار بعد أن سلم الوسطاء مقترحاً جديداً للطرفين يستند، وفقاً لمصادر مطلعة، إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.ميدانيا، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي من حربه في قطاع غزة، اليوم(الثلاثاء)، وسط تصعيد ميداني وصف بالأعنف منذ عدة أيام، خصوصا في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وأكدت مصادر مطلعة أن تل أبيب تكثف الضغوط العسكرية على حماس لتسريع وتيرة صفقة الهدنة وتبادل الأسرى.وذكرت المصادر أن قوات الجيش دفعت بتعزيزات جديدة من الآليات العسكرية، التي شرعت بقصف أهداف متفرقة في المحافظة.وشنّ الجيش الإسرائيلي حزاما ناريا عنيفا استهدف بلدة بيت حانون، عقب ما وصفته مصادر إسرائيلية بـ«حدث أمني خطير»، تمثل بوقوع قوة عسكرية إسرائيلية في كمين نفذته الفصائل الفلسطينية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود، تم إخلاؤهم لاحقاً بواسطة مروحيات إلى داخل إسرائيل.وتكثف القصف المدفعي والجوي على أحياء الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى نسف وتدمير البنى التحتية والمنازل، في ظل غطاء ناري كثيف تشارك فيه الطائرات والمدفعية. وأعلنت مصادر طبية أن عمليات القصف طالت مناطق لتجمع النازحين ومدارس تستخدم كمراكز إيواء، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.وبالتزامن مع التصعيد العسكري، تفاقمت حدة الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في قطاع غزة، مع تواصل التحذيرات الأممية والدولية من انهيار الخدمات الطبية والإغاثية، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، وتزايد أعداد النازحين.