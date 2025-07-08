فيما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيه ضربة جديدة لإيران، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع وشيك معها، كشف موقع «أكسيوس» أن إسرائيل تستعد لاحتمال شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران.وردا على أسئلة الصحفيين خلال مأدبة عشاء أقامها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، أعرب ترمب عن أمله أن تكون الحرب مع إيران قد انتهت، لافتا إلى أن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء لصنع السلام. وقال إنه لا يمكن أن يتخيل أنه يرغب في توجيه ضربة أخرى إلى إيران لأنها تريد التوصل إلى حل، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع مع إيران. وأعرب عن أمله رفع العقوبات الأمريكية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب. وأكد أن الخطوة الأخيرة لرفع العقوبات عن سورية ستساعدها على المضي قدمًا، معبرا عن أمله أن تتخذ إيران خطوة مماثلة.وكشف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الاجتماع مع الإيرانيين سيحدث سريعا جدا وربما سيعقد الأسبوع القادم. ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أوسلو خلال الأيام القادمة لاستئناف المحادثات النووية. وقد أكد الإيرانيون أن مثل هذا الاجتماع قيد الإعداد، لكن لم يُحدد موعد نهائي له بعد.وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي، أفصح أن إسرائيل تستعد لاحتمال شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران إذا ما حاولت إحياء برنامجها النووي، وسط توقعات من مسؤولين إسرائيليين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يوافق على مثل هذه الهجمات.ونقل عن مصدرين مطلعين قولهما، إن رون ديرمر كبير مستشاري نتنياهو، أشار في إحاطات مغلقة إلى أنه خرج من زيارته الأخيرة لواشنطن بانطباع بأن إدارة ترمب ستدعم ضربات إسرائيلية جديدة على إيران في ظل ظروف معينة.وحسب المصادر، تشمل السيناريوهات المحتملة التي قد «تستدعي عملاً عسكرياً» إسرائيلياً محاولة إيران إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت المتضررة في فوردو ونطنز وأصفهان. ويتحدث سيناريو آخر عن بدء الإيرانيين في إعادة بناء برنامجها النووي، وخاصة منشآت التخصيب.ويراقب مسؤولو الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل حالياً أنشطة إيران حول منشآتها النووية للكشف عن أي محاولات لإزالة اليورانيوم أو استئناف التخصيب.