أوقفت السلطات السورية اليوم (الإثنين) وزير التربية والتعليم السابق في حكومة نظام الأسد دارم طباع بعد صدور قرار قضائي، وبحسب تلفزيون سورية فإن الاعتقال جاء على خلفية تورطه بقضايا فساد ورشى.

ونقل التلفزيون السوري عما وصفها بالمصادر «الخاصة» تأكيدها أن طباع كان ضمن شبكة واسعة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حجم الشبكة أو المتورطين الآخرين فيها، مبيناً أن فرع المباحث الجنائية في دمشق أوقفه بناء على قرار صادر عن الجهات القضائية.

وتسلم دارم طباع منصب وزير التربية في حكومة نظام الأسد عام 2020، وأثار حينذاك ضجة كبيرة لأنه يحمل شهادة دكتوراه في الطب البيطري، كما شغل عدة مناصب أبرزها معاون وزير التربية السابق عماد العزب، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، وعميد جامعة حماة، وله العديد من المؤلفات في الصحة العامة والكتب الجامعية.

وفي عام 2021، احتج معلمون من الساحل السوري أمامه على عدم نقلهم للعمل في محافظاتهم رغم تقديمهم أعذاراً «إنسانية» بحسب التعميم الذي أصدرته الوزارة عام 2019، وسمح التعميم للمعلمين الموظفين في محافظات واقعة خارج سيطرة النظام حينها بنقل عملهم إلى محافظات تحت سيطرته يحددونها هم وفق شروط.

وشمل التعميم عدة استثناءات من بينها (أصحاب الحالات الإنسانية؛ أرامل، مطلقات... إلخ)، واشترط وجود شاغر لنقل صاحب الطلب إلى المحافظة التي يحددها، وإن لم يتوافر يتم نقل المعلم إلى منطقة تحددها الوزارة، وبحسب مصادر التلفزيون السوري فإن الموافقات صدرت من الوزارة بناء على المحسوبيات، وإن عدداً من المعلمين رفضت طلباتهم رغم استيفائهم للشروط ما أثار احتجاجات أمام مقر الوزارة في دمشق والتقوا بطباع الذي رفض الجلوس معهم، وتحدث معه بازدراء، وفق مصدر سرب لتلفزيون سورية شريط فيديو عن اللقاء.