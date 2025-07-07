أعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان اليوم (الاثنين) فتح بلاده سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت.

وقال فالكونر في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت، ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».

وتأتي إعادة فتح السفارة البريطانية بعد انتهاء الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران واستمرت مدة 12 يوما، والتي شهدت إغلاق عدد من السفارات أبوابها وإجلاء رعاياها.

وكانت سويسرا قد أعلنت أمس أن سفارتها في طهران ستتمكن مجدداً من تمثيل المصالح الأمريكية في إيران بشكل مباشر بعدما عاودت عملها، داعية واشنطن وطهران إلى «سلوك طريق الدبلوماسية».

وذكر بيان لوزارة الخارجية السويسرية أنه اعتباراً من (الأحد) فُتحت سفارة سويسرا مجدداً بعد إغلاق مؤقت في 20 يونيو بسبب عدم الاستقرار والوضع في البلاد، مبينة أن السفيرة نادين أوليفييري لوزانو عادت السبت الماضي إلى العاصمة الإيرانية من طريق البر عبر أذربيجان، يرافقها فريق عمل صغير.

وأوضحت الخارجية السويسرية أنه مع إعادة فتح سفارتها في طهران تستطيع سويسرا مجدداً تمثيل المصالح الأمريكية في إيران مباشرة بوصفها قوة حماية.

وتتولى سويسرا رسمياً، عبر سفارتها في طهران، تمثيل المصالح الأمريكية في إيران منذ 1980، في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعرض سويسرا مساعيها الحميدة، ويمكن لجنيف أن تستضيف مفاوضات بين طهران وواشنطن.