ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) تصنيف هيئة تحرير الشام المنحلة التي كانت تتمركز في سورية من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.وذكرت وسائل إعلام غربية أن مذكرة منشورة على الإنترنت اليوم أظهرت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألغت تصنيف هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، التي كانت تتمركز في سورية، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مبينة أن هيئة تحرير الشام التي كانت تُعرف سابقاً باسم جبهة النصرة حينما كانت فرعاً لتنظيم القاعدة في سورية أصبحت خارج هذه المنظمة.وأفادت بأن المذكرة التي تحمل تاريخ 23 يونيو، الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نسخة أولية من السجل الاتحادي، من المقرر أن تنشر رسميا غداً (الثلاثاء)، ولم تدل وزارة الخارجية السورية بعد بأي تعليق.وكان عدد من الفصائل السورية، بينها هيئة تحرير الشام، قد أعلنت في 30 يناير الماضي حلّ نفسها والانضمام للدولة السورية الجديدة، وذلك خلال اجتماع عقدته مع الرئيس أحمد الشرع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقع منتصف الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يُنهي العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، ويبقي على العقوبات المفروضة على بشار الأسد، وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء.وكلّف ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو بتقييم تعليق العقوبات، كلياً أو جزئياً، بموجب قانون قيصر، الذي كان يستهدف نظام الأسد، ويسمح الأمر التنفيذي بـ«تخفيف ضوابط التصدير على سلع مُعينة، ويُلغي القيود المفروضة على بعض المساعدات الأجنبية المُقدمة إلى سورية»، بحسب بيان البيت الأبيض.وشدد الأمر على ضرورة مراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، مع مراجعة تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب، واستكشاف سُبُل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في سورية.وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترمب يريد أن تنجح سورية، ولكن ليس على حساب مصالح الولايات المتحدة.