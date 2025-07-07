اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم (الاثنين) إسرائيل بمحاولة اغتياله من خلال قصف منطقة كان يجتمع فيها مع عدد من المسؤولين، موضحاً أنها فشلت في الهجوم عليه.

وقال بيزشكيان خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون اليوم: «كنت في اجتماع، وكنا نناقش سبل المضي قدماً، وحاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد فيها ذلك الاجتماع»، مبيناً أن محاولة اغتياله جرت قبل أسبوع ونصف، أي قبل أيام من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.وفي ما يتعلق بتوقعاته لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لاسيما بعد ما يبدو أنه فترة توقف، قال الرئيس الإيراني: «نحن لم نبدأ هذه الحرب، ولا نريد لهذه الحرب أن تستمر بأي شكل من الأشكال»، مضيفاً: «منذ البداية، كان شعار إدارتي، الذي ألتزم به دائماً، هو تعزيز الوحدة الوطنية داخل البلاد، وتعزيز السلام والهدوء والصداقة مع دول الجوار ومع بقية دول العالم».وحول استعداد طهران للتخلي عن برنامجها النووي مقابل «السلام»، خصوصاً بعد استهداف واشنطن منشآت تخصيب اليورانيوم، أكد بيزشكيان أن بلاده لا تسعى لامتلاك قنبلة نووية.واتهم الرئيس الإيراني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصناعة فكرة خاطئة عن أن إيران تسعى لتطوير قنبلة نووية منذ عام 1984، وأدخل هذه الفكرة في ذهن كل رئيس أمريكي منذ ذلك الحين، وجعلهم يعتقدون أننا نرغب في امتلاك قنبلة نووية، مشدداً بالقول: «الحقيقة هي أننا لم نكن أبداً نسعى إلى تطوير قنبلة نووية، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لأن هذا خطأ، وهذا الأمر يتعارض مع الفتوى التي أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي، لذلك فإنه محرم دينياً علينا السعي وراء امتلاك قنبلة نووية».وأضاف: «قد تأكد هذا الأمر دائماً، بفضل تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنهم كانوا دائماً هناك للتحقق من ذلك، وللتأكيد على أننا لم نكن نريد أبداً قنبلة نووية؛ لكن للأسف، تعطل هذا التعاون بسبب الهجمات غير القانونية ضد منشآتنا النووية».وعما إذا كان لدى طهران استعداد للسماح لدول أخرى بالتحقق من عدم صنع أسلحة نووية، بعد وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، قال الرئيس الإيراني: «أود أن ألفت انتباهك إلى حقيقة أننا كنا نجري محادثات مع الولايات المتحدة، وقد دعانا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب لإجراء مثل هذه المحادثات من أجل السلام»، مشيراً إلى أنه تم إبلاغهم خلال عملية المفاوضات والمحادثات أنه «طالما لم نعطِ الإذن لإسرائيل، فإنهم لن يهاجموكم».ولفت إلى أنهم كانوا سيعقدون الجولة التالية من المحادثات في وقت قريب للغاية، «ولكن في منتصفها نسفت إسرائيل فجأة طاولة المفاوضات، كنا جالسين على طاولة المفاوضات عندما حدث ذلك».وأشار إلى أن الهجوم على بلاده أفسد تماماً ودمر الجهود الدبلوماسية، مبيناً أنهم مستعدون لإجراء محادثات بشأن المراقبة أو الإشراف على برنامج طهران النووي. وشدد بالقول: «نحن لم نكن أبداً الطرف الذي يتهرب من التحقق، نحن مستعدون لإجراء هذه الرقابة».وأقر الرئيس الإيراني بضرر منشآت بلاده النووية من الضربات الأمريكية، مبيناً أن الكثير من المعدات والمنشآت تضررت بشكل كبير، ولا تمتلك بلاده أي إمكانية للوصول إليها، أو معرفة ما حصل.وقال بيزشكيان: «في ظل عدم القدرة على الوصول إلى هناك مرة أخرى، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث ومدى الضرر الذي لحق بها حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة الإشراف عليها»، منتقداً تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بشأن إيران، الذي وصفه بأنه «أعطى ذريعة لإسرائيل» في هجماتها على بلاده.وقال الرئيس الإيراني: «وحتى بعد ذلك، امتنعت الوكالة عن إدانة هذه الهجمات أو محاولة وقفها بأي شكل من الأشكال، وهذا يتعارض مع القانون الدولي، وأدى ذلك إلى انعدام الثقة على نطاق واسع بين الإيرانيين، والمشرعين الإيرانيين، والرأي العام هنا».