أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (الاثنين) تسليم بلاده ردها على ورقة المبعوث الأمريكي توماس براك، مؤكداً أن بيروت تريد استرجاع قرار الحرب والسلم وحصر السلاح.وقال سلام: «ورقة المبعوث الأمريكي توماس برّاك تنص على تزامن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح، وتحديد الجهات المخولة حمل السلاح»، مبيناً أن حصر السلاح ليس جديداً، وأن لبنان تخلف عن تنفيذه منذ اتفاق الطائف.وقال رئيس الوزراء اللبناني: «حصر السلاح وبسط سلطة الدولة أمر توافق عليه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف»، مضيفاً: «حزب الله لا يزال ملتزماً باتفاق الطائف واتفاق وقف النار الأخير».وأشار إلى أن حزب الله جزء من الدولة اللبنانية، وكل نوابه وافقوا على البيان الوزاري.بدوره، قال السفير الأمريكي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الملف السوري: «إن ترمب يؤمن بأن لبنان لا يزال مفتاحاً للسلام في المنطقة»، مبيناً أنه «لا يمكن للبنان التخلف عن ركب التغيير، وأن حزب الله مشكلة لبنانية ولا حل لها من الخارج».وكشفت مصادر لإذاعة «صوت كل لبنان» أن الأجواء إيجابية وأن عون سلم الموفد براك أفكاراً لبنانية لحل شامل، تتضمن 7 صفحات فيها نقاط حصل شرح حولها، على أن يدرسها براك مع فريق عمله ويعود بالأجوبة في أسرع وقت.وكان براك قد قدم خلال زيارته السابقة إلى بيروت في 19 يونيو الماضي خطة تقضي بنزع سلاح حزب الله خلال فترة أقصاها 4 أشهر، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من عدة مواقع في جنوبي لبنان، ووقف الغارات الإسرائيلية. وبحسب وسائل إعلام غربية فإن لبنان شكل لجنة لصياغة رد على المقترحات الأمريكية، في حين جرى الاتفاق على أن يقدم «حزب الله» ملاحظاته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتولى تنسيق الرد اللبناني الرسمي، بالتزامن مع زيارة براك إلى بيروت التي جرت اليوم.