بعد ساعات من إطاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين به، أعلنت مصادر في لجنة التحقيق الروسية اليوم (الإثنين) إقدام وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت على الانتحار، بحسب قناة «روسيا اليوم».ونقلت القناة عن مصادر رسمية في لجنة التحقيق الروسية أن النتائج الأولية تشير إلى أن وزير النقل السابق رومان ستاروفويت أقدم على الانتحار، وذلك بعد العثور على جثته، موضحة أن أجهزة التحقيق في مقاطعة موسكو تعمل على تحديد ظروف وأسباب الوفاة، والسيناريو الرئيسي يشير إلى أنها ناجمة عن الانتحار.وذكرت القناة أن ستاروفويت أُقيل في وقت سابق اليوم بتهم فساد مالي واختلاس، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة ستاروفويت مصابة بطلق ناري في سيارته الشخصية في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو، والعثور في مكان الحادثة على مسدس شخصي تسلّمه من وزارة الداخلية في 2023 تكريماً لجهوده أمام الدولة.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أصدر في وقت سابق اليوم قراراً بإعفاء رومان ستاروفويت من منصبه الذي شغله منذ مايو الماضي، وبناء على القرار الرئاسي تم تعيين نائبه أندريه نيكيتين قائماً بأعمال وزير النقل.وكان ستاروفويت قد تولى منصبه في مايو 2024 بعد نحو 5 سنوات قضاها حاكماً لمنطقة كورسك في غرب روسيا، التي شهدت هجمات أوكرانية واسعة خلال الأشهر الماضية، لكن بعد بضعة أشهر من ترك ستاروفويت منصب الحاكم انتشرت القوات الأوكرانية عبر الحدود إلى كورسك، وشنت كييف أكبر توغل لها في الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب في 2022.وشغل ستاروفويت منصب حاكم المنطقة، وعمل في قطاع النقل، إذ ترأس الوكالة الاتحادية الروسية للطرق لمدة 6 سنوات، قبل توليه منصب حاكم المنطقة.يذكر أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية أجبرت روسيا بشكل متكرر على إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني، بعد أن استهدفت كييف منشآت عسكرية وغيرها من المواقع في إطار سعيها للتسبب بأضرار داخلية في موسكو. وبحسب الإحصاءات فإن شركات الطيران الروسية ألغت 485 رحلة جوية، بينما اضطرت إلى إعادة توجيه 88 رحلة جوية، فيما تأخرت 1900 رحلة جوية في الفترة من السبت إلى الاثنين، بحسب الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ووزارة النقل الروسية.واضطرت شركات الطيران الروسية إلى تحمل قيمة استرداد 43 ألف تذكرة، واستيعاب 49 ألف شخص في الفنادق، وتوفير طعام وشراب بقيمة 354 ألف روبل (3800 يورو). وبحسب صحيفة «كوميرسانت» الروسية، فإن مشكلات النقل ستكلف مليارات الروبل (نحو 200 ألف يورو).