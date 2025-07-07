أفصحت وكالة «بلومبيرغ» أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقش خلال المحادثة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، استبدال سفيرة بلاده لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا.ونقلت عن مصدر مطله قوله: «إن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال على قائمة المرشحين المحتملين لتولي منصب مبعوث كييف إلى واشنطن إلى جانب نائبة رئيس الوزراء، أولها ستيفانيشينا، وزير الدفاع رستم أوميروف، ووزير الطاقة جيرمان جالوشينكو».وحسب المصدر، فإن زيلينسكي أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بمناقشة تعيين سفير أوكرانيا الجديد مع الجانب الأمريكي.واعتبرت الوكالة أن استبدال السفيرة ماركاروفا يجيء في «مرحلة دقيقة» بالنسبة للعلاقات الأوكرانية - الأمريكية، إذ أوقفت إدارة ترمب الأسبوع الماضي نقل قذائف المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي إلى كييف، في خطوة فاجأت حكومة زيلينسكي وحلفاءها.ووفق «بلومبيرغ»، فإن محاولات ترمب للتوسط في محادثات السلام مع موسكو فشلت في إنهاء حرب أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع.وكان زيلينسكي، وصف، السبت، محادثته مع ترمب بأنها كانت الأفضل «والأكثر إثماراً» التي أجراها حتى اليوم، لافتا إلى أنهما ناقشا «العديد من الأمور الأخرى المهمة». وقال: «ناقشنا قضايا الدفاع الجوي، وأنا ممتن للاستعداد الذي أبداه ترمب لمساعدتنا، مؤكدا أن منظومة باتريوت بالتحديد مفتاح الحماية من التهديدات الباليستية».ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أوكراني ومصدر مطلع تأكيدهما أن ترمب أبلغ زيلينسكي خلال الاتصال الهاتفي أن الولايات المتحدة تريد مساعدة أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي في ظل تصاعد الهجمات الروسية.وتواجه أوكرانيا تحديات عسكرية بعد قرار واشنطن قبل أيام تعليق إرسال شحنات أسلحة، الأمر الذي أثار مخاوف القيادة، وأعرب زيلينسكي حينها عن رغبته بالتحدث مع ترمب لمناقشة مسألة توريد الأسلحة.ودفع قرار تعليق الأسلحة إلى استدعاء القائم بأعمال المبعوث الأمريكي في كييف، للتأكيد على ضرورة استمرار المساعدات العسكرية، والتحذير من أن هذه الخطوة قد تضعف قدرة أوكرانيا على التصدي للغارات الجوية المكثفة والتقدم الميداني الروسي.