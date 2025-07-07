لقي ما لا يقل عن 72 شخصاً حتفهم نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية هيماشال براديش شمال الهند، بحسب ما أعلن نائب رئيس وزراء الولاية موكيش أغنيهوتري.وقال المسؤول للصحفيين، اليوم(الإثنين): «إن الأمطار الموسمية في هيماشال براديش تسببت في دمار هائل، فيما لقي 72 شخصا حتفهم، مضيفا إن حكومة الولاية نشرت معدات ثقيلة، ونعمل على إصلاح الطرق وشبكات المياه والكهرباء على نطاق واسع».ولفت المسؤول إلى أنه تم إنشاء مخيمات إغاثة مع مراكز توزيع المواد الغذائية في المنطقة، مضيفاً أن التحذيرات من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة مستمرة.وتشهد هيماشال براديش أمطارا غزيرة منذ أكثر من أسبوعين، تزامناً مع موسم الأمطار الموسمية. وأعلنت إدارة الكوارث في الولاية عن إغلاق 269 طريقاً، وتعطل 285 محولاً كهربائياً، و278 نظاماً لإمدادات المياه خلال الـ 48 ساعة الماضية.وحذرت السطات الهندية من حدوث فيضانات مفاجئة في 12 مقاطعة بولاية جهارخاند، حتى الساعة 0530 من مساء اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، بحسب ما أوردت صحيفة «برس تراست أوف إنديا»، نقلا عن مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية الهندية، في الوقت الذي هطلت فيه أمطار غزيرة إلى متوسطة، على أجزاء كبيرة من الولاية الواقعة في شرق البلاد.وذكرت نشرة صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أن المقاطعات المعرضة لخطر حدوث الفيضانات المفاجئة هي: جارهوا، وبالامو، ولاتيهار، ولوهارداجا، وجوملا، وسيمديجا، وخونتي، ورانشي، وبوكارو، وسارايكيلا، وغرب وشرق سينجبوم.وشهدت أجزاء كبيرة من ولاية جهارخاند، ومن بينها رانشي، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة منذ يوم أمس (الأحد).