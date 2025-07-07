اعتقلت السلطات السورية عددا من الأفراد المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني خلال عملية أمنية في مدينة البوكمال وريفها في شمال شرق سورية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم(الإثنين).وأفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد ضرار الشملان، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها في فيسبوك، بأن قوى الأمن الداخلي شنت حملة أمنية واسعة ومحكمة في مدينة البوكمال ومحيطها، أسفرت عن توقيف أكثر من 50 مطلوباً في قضايا متنوعة، شملت حيازة السلاح غير المشروع والاتجار به، وترويج المواد المخدّرة، وتهديد أمن وسلامة المواطنين.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتقال خلية تابعة لـ«فيلق القدس الإيراني» خلال عملية عسكرية خاصة جنوب سورية، وفق قوله. وقال في بيان إن العملية نفذتها قوات خاصة الليلة الماضية بمنطقة تل قدسيا في جنوب سورية، وأضاف أن هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.وكان جيش الاحتلال أعلن الأربعاء الماضي، اعتقال «خلية إيرانية» خلال عملية خاصة جنوب سورية. وتأتي هذه العمليات في سياق تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل وإيران على الساحة السورية.وتعتمد إسرائيل في مواجهتها لما تسميه تهديدا على عمليات استخباراتية وجوية مركّزة تستهدف قواعد ومستودعات أسلحة ومواقع مراقبة ومراكز قيادة تابعة لإيران. وقد تزايدت هذه العمليات في عام 2024 و2025 بالتزامن مع التوتر الإقليمي الأوسع الناجم عن الحرب في غزة والضغوط الدولية على برنامج إيران النووي.وتلعب الوحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، دوراً رئيسياً في جمع المعلومات من داخل الأراضي السورية، وهي وحدة مختصة بتجنيد العملاء والتحقيق الميداني، وتعمل غالباً بالتعاون مع وحدة العمليات الخاصة في الجيش (مثل لواء 474) المنتشر على الجبهة الشمالية.