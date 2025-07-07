تتصدر الهدنة المرتقبة في غزة مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما، اليوم(الإثنين)، في البيت الأبيض للمرة الثالثة منذ عودة ترمب إلى السلطة قبل نحو ستة أشهر.وعبر نتنياهو عن اعتقاده بأن مناقشاته مع الرئيس الأمريكي اليوم، ستسهم في دفع محادثات تحرير المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، فيما يتوقع ترمب أن من الممكن التوصل لاتفاق هذا الأسبوع.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن إدارة ترمب مستعدة لضمان عدم عودة الحرب في غزة بعد مهلة الـ60 يوما إذا كان ذلك مناسبا، وأن مسألة المساعدات وتوزيعها في غزة لن تشكل عقبة للتوصل لاتفاق.فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش أبلغ المستوى السياسي في الحكومة صعوبة تحقيق «هدفي الحرب بإعادة الرهائن والقضاء على حماس في وقت واحد»، وطالب الحكومة بتحديد ما يجب فعله أولا وأنه «يرى أن إعادة الرهائن من غزة يجب أن تكون أولا».ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعثر المفاوضات في الدوحة. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، أكد مسؤولون أن المحادثات تمضي قدما بإيجابية لكن من دون تحقيق اختراق، بالرغم من أن «رد حماس على مقترح ويتكوف كان أقل من المأمول». ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن وفد التفاوض في الدوحة أبلغ نتنياهو بأن المحادثات تمضي بإيجابية.وكان نتنياهو، قال أمس (الأحد)، قبل أن يصعد طائرته متجها إلى واشنطن إن المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار لديهم تعليمات واضحة بالتوصل إلى اتفاق بشروط قبلتها إسرائيل.وأضاف: أعتقد أن النقاش مع الرئيس ترمب سيسهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج، وأكد أنه مصمم على ضمان عودة المحتجزين في غزة والقضاء على تهديد حركة حماس لإسرائيل.وعبر ترمب عن اعتقاده أن من الممكن التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار هذا الأسبوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق سراح «عدد لا بأس به من الرهائن»، بحسب تعبيره.وأضاف في تصريحات للصحفيين قبل العودة إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرسي: «أعتقد أن ثمة فرصة جيدة لإبرام اتفاق مع حماس خلال الأسبوع».وأفادت حماس، الجمعة، بأن ردها على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة «اتسم بالإيجابية»، وذلك بعد أيام قليلة من قول ترمب إن إسرائيل وافقت على «الشروط اللازمة لوضع اللمسات النهائية» على هدنة مدتها 60 يوما.