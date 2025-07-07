شن الجيش الإسرائيلي هجوما على أهداف لجماعة الحوثي في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف في اليمن، وأعلن أن نحو 20 طائرة مقاتلة شاركت في تلك الغارات.وأفاد الجيش في بيان، اليوم(الإثنين)، بأنه ألقى نحو 60 قنبلة على أهداف حوثية، مؤكدا استهداف السفينة «غالاكسي ليدر» التي يحتجزها الحوثيون منذ أشهر. ورد الحوثيون بإطلاق صواريخ على إسرائيل، وحاول الجيش اعتراض صاروخ، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الهجوم.وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد هجوم، أمس (الأحد)، استهدف سفينة تحمل علم ليبيريا في البحر الأحمر، اشتعلت فيها النيران وغمرتها المياه، ما أجبر طاقمها على ترك السفينة.وتوجهت أصابع الاتهام في الهجوم على سفينة الشحن «ماجيك سيز» المملوكة لليونان إلى الحوثيين، بعد أن أعلنت شركة أمنية أن قوارب مسيّرة مفخخة يبدو أنها ضربت السفينة بعد استهدافها بأسلحة خفيفة وقذائف صاروخية.وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة ورأس عيسى والصليف، بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء في رأس الكثيب.وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف سفينة «غالاكسي ليدر»، وهي سفينة لنقل المركبات استولى عليها الحوثيون في نوفمبر 2023 عندما بدأوا هجماتهم في البحر الأحمر.وأوضح الجيش أن الحوثيين قاموا بتركيب نظام رادار على السفينة، واستخدموه لتتبع السفن في الساحة البحرية الدولية.