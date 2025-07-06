نجح مشروع مسام السعودي في نزع 1559 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي من الأراضي اليمنية، وبحسب ما أعلنته غرفة عمليات المشروع اليوم (الأحد) فإن هذه النجاحات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من خطر الألغام.

وأفاد المكتب الإعلامي للمشروع أن الفرق المختصة قامت بنزع 1513 ذخيرة غير منفجرة، و45 لغماً مضاداً للدبابات، ولغماً واحداً مضاداً للأفراد، مؤكداً أن ما تم نزعه يُعدّ إنجازاً جديداً في مسار المشروع الإنساني الذي أطلقته المملكة العربية السعودية نهاية يونيو 2018.

وقال التقرير إن الفرق الميدانية استطاعت خلال الفترة نفسها تطهير 176179 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، من الألغام والمتفجرات التي تهدد حياة المدنيين خصوصاً في المناطق المحررة.

وأعلن مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي، أن فرق المشروع تمكّنت منذ انطلاقته في نهاية يونيو 2018 وحتى 4 يوليو 2025 من نزع 504294 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من الأراضي اليمنية، مبيناً أن إجمالي ما تم نزعه يتضمن 342446 ذخيرة غير منفجرة، و8244 عبوة ناسفة، و146784 لغماً مضاداً للدبابات، و6821 لغماً مضاداً للأفراد.

ولفت إلى أن هذه الجهود تعكس حجم التهديد الذي واجهه اليمنيون جراء زراعة الألغام بشكل عشوائي، لافتاً إلى أن المشروع نجح حتى الآن في تطهير 68147451 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ما ساهم في إعادة الحياة والأنشطة الزراعية والمدنية إلى العديد من المناطق التي كانت ملوثة بالألغام.

ويُعد مشروع «مسام»، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، من أبرز المبادرات الإنسانية في اليمن، ويعمل على نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في مناطق واسعة، مستهدفاً المدنيين والبنى التحتية، كما يمثل المشروع شريان أمل للآلاف من العائلات المتضررة.

وتعهد المشروع بمواصلة جهوده حتى تطهير كامل الأراضي اليمنية المتأثرة بالألغام، في سبيل حماية أرواح المدنيين وتسهيل عودة الحياة الآمنة للمناطق المحررة.