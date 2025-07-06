فيما أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم (الأحد) أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 طائرات مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الثلاثاء) زيارة للمملكة المتحدة حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع القيادات في لندن حول تعزيز العلاقة والجهود المشتركة لدعم أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلقي ماكرون خطاباً أمام البرلمان البريطاني، ويشارك في ترؤس اجتماع بشأن أوكرانيا، بعد تلقيه وزوجته دعوة من الملك تشارلز الثالث لزيارة لندن لمدة 3 أيام.

ويعقد ماكرون خلالها الزيارة محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال القمة الفرنسية البريطانية الـ37 المقررة (الخميس) القادم، ويتوقع أن تركز على دعم أوكرانيا والجهود المشتركة لوقف الهجرة غير القانونية عبر المانش وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأعلن قصر الإليزيه (الجمعة) أن هذه أول زيارة للمملكة المتحدة يقوم بها رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي منذ «بريكست»، في إشارة إلى خروج بريطانيا من التكتل بعد استفتاء جرى عام 2016، مضيفاً أنها تأتي بعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ«إعادة إطلاق» العلاقات بين المملكة المتحدة وأوروبا.

وشهدت العلاقة السياسية بين باريس ولندن توترات في أعقاب «بريكست» في عهد الحكومة السابقة اليمينية المحافظة في بريطانيا، لكنها تحسّنت بعد تولي الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر السلطة، وبات البلدان الآن يقودان الجهود الأوروبية الرامية لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأكد قصر باكينغهام، أن ماكرون سيخاطب البرلمان البريطاني رسمياً (الثلاثاء)، على خطى سلفيه شارل ديغول وفرنسوا ميتران، كما سيستقبل الملك ماكرون وزوجته على مأدبة رسمية في مقر إقامته في قصر ويندسور غرب لندن حيث سيقيم الزوجان خلال فترة الزيارة، وسيزور ماكرون كنيسة القديس جورج لوضع الزهور على قبر الملكة إليزابيث الثانية.