دعت قمة مجموعة «بريكس» اليوم (الأحد) إلى «وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية،»، معربة في بيانها الختامي عقب اجتماع استضافتها البرازيل عن بالغ القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وشددت القمة في بيانها على ضرورة الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مؤكدة أهمية إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تؤدي إلى حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت القمة دعمها «حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة»، مرحبة بـ«انضمام فلسطين إلى عدد من المنظمات الدولية الأخرى».

ودعت «بريكس» إلى الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، معلنة دعمها حق لبنان في استكشاف واستغلال موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة.

وأكدت المجموعة التزامها بـ«سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها»، كما نددت المجموعة بـ«الهجمات ضد إيران، بما في ذلك تلك التي استهدفت منشآت دبلوماسية».

وشددت القمةعلى ضرورة احترام القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال قمة «بريكس» في البرازيل، إنه إذا لم تتم محاسبة إسرائيل على حربها ضد إيران، فإن المنطقة بأسرها وما وراءها ستعاني، بحسب ما نقلته قناة «برس تي في» عن عراقجي الذي شدد بالقول إن الهجوم الإسرائيلي خرق غير مسبوق للسلام الدولي.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن مواطني بلاده ظلوا صامدين في الدفاع عن وطنهم.