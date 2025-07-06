بعد يوم من إعلانه إنشاء حزب سياسي جديد، طالب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم (الأحد)، الملياردير إيلول ماسك بالبقاء خارج السياسة والإلتزام بإدارة شركاته.وقال بيسنت: «يجب على الملياردير إيلون ماسك البقاء خارج السياسة والالتزام بإدارة شركاته»، مضيفاً في تصريحات لـ«شبكة سي إن إن» أن مجالس إدارة شركات ماسك، «تسلا» و«سبيس إكس»، تفضل على الأرجح أن يبقى خارج السياسة.وأشار إلى أن مجالس الإدارة لهذه الشركات ربما لم تعجبها هذه التصريحات بالأمس وستشجعه على التركيز على أنشطته التجارية، وليس أنشطته السياسية.وكان ماسك قد أعلن أمس (السبت) أنه يؤسس «حزب أمريكا» رداً على مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للضرائب والإنفاق، الذي اعتبره الملياردير خطوة نحو إفلاس الولايات المتحدة.وذكرت شركة «أزوريا بارتنرز»، التي كانت تعتزم إطلاق صندوق مرتبط بشركة صناعة السيارات تسلا المملوكة لماسك، أنها قررت تأجيل إطلاق المشروع، معتبرة إنشاء الحزب يتعارض مع مسؤوليات ماسك بوصفه رئيساً تنفيذياً بدوام كامل.وقال ماسك، الذي عمل مستشاراً كبيراً للبيت الأبيض في الأشهر الماضية، إن حزبه الجديد سيسعى في انتخابات التجديد النصفي العام القادم إلى إزاحة الجمهوريين في الكونغرس الذين دعموا «مشروع القانون الكبير والجميل».ورد «البيت الأبيض» بالقول: إقرار مشروع القانون يُظهر قوة الحزب الجمهوري، مبيناً على لسان المتحدث باسمه هاريسون فيلدز: «بصفته زعيم الحزب الجمهوري، وحّد الرئيس ترمب الحزب وساهم في نموه بطريقة لم نشهدها من قبل».