أكد المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين أن حالات اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة من 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2025 بلغ 23,285 حالة، بزيادة تصل إلى 200 معتقل أكثر من معدل حالات الاعتقال الشهرية قبل 7 أكتوبر 2023.

وأفاد المرصد أن شهر يونيو المنصرم تصدّر مستوى حالات الاعتقال على مدى عامي 2024 و2025، إذ بلغت حالات الاعتقال 1,244 حالة، فيما يمكن اعتباره زيادة بالضعف تقريباً مقارنة بالأشهر الماضية، حين راوح معدل الاعتقالات بين 600 و900 حالة اعتقال لكل شهر.

وبلغ العدد الإجمالي لمعتقلي الضفة الغربية والقدس المحتلة 10,500 معتقل، إضافة إلى أكثر من 2,000 معتقل من قطاع غزة من دون الأخذ في الاعتبار مئات حالات الإخفاء القسري والمفقودين وفلسطينيين لم يتم التعرف على مصيرهم حتى اللحظة في قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأيام القليلة الماضية، وثقت وفاة 223 فلسطينياً بعد العثور على رفاتهم وثبوت بياناتهم الشخصية.

وبحسب المرصد بلغ عدد الأسرى الذين قضوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي 73 أسيراً، مؤكداً أن غالبيتهم قد تعرض للإهمال الطبي والتعذيب ضمن سياسة إسرائيلية معلنة ومدعومة من قبل الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، فيما كان العدد الإجمالي لمن فارقوا الحياة من الأسرى هو 310 منذ عام 1967م. ويؤكد وفاة نحو ربع الفلسطينيين بسبب التعذيب في السجون الإسرائيلية في السنتين الأخيرتين من مجموع ما يقارب الستين عاماً، على أن هناك تغيراً واضحاً وسلبياً في السلوك الإسرائيلي والجرائم الخطيرة التي تقترفها حكومة الاحتلال بداية من جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري إلى التعذيب في السجون وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم.

وأرجع التقرير ارتفاع نسبة الاعتقالات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله إلى ارتفاع الكثافة السكانية في تلك المناطق والمواجهات التي تحصل بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جراء زيادة النشاط الاستيطاني هناك وما يخلفه من اعتداءات للمستوطنين على القرويين والمزارعين.