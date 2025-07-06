عاد نحو 100 ألف لاجئ سوري من عنتاب التركية منذ مطلع العام الحالي وحتى أواخر شهر يونيو الماضي، بحسب ما أعلن والي المدينة كمال شبر اليوم (الأحد).

وقال شبر خلال مؤتمرٍ صحفي إن نحو 100 ألف سوري عادوا خلال النصف الأول من العام إلى سورية، لافتاً إلى أن إجمالي عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة يبلغ 371,639 شخصاً، من دون أن يوضح ما إذا كان هذا الرقم يشمل العائدين منهم إلى بلدهم. وأفصح والي المدينة عن وجود نحو 10 آلاف سوري يحملون إقامة رسمية من السلطات.

وأدت عودة اللاجئين السوريين من عنتاب إلى بلدهم إلى أزمة سكن بعد خلو آلاف الشقق من ساكنيها، وفق وسائل إعلامٍ تركية ذكرت أن معظم العائدين هم من النساء وكبار السنّ.

وتعمل معظم العائلات السورية اللاجئة في تركيا على ترك واحدٍ من أولادها على الأقل بهدف العمل ومساعدة العائلة بعد عودتها. ورغم أن العدد الأكبر من اللاجئين يحاول العودة إلى سورية، لكن هناك فئة ترغب بالوصول إلى أوروبا. ويشتكي أصحاب بعض المهن من قلّة الأيدي العاملة بعد عودة آلاف الشبّان السوريين. وأضحت العديد من المهن تعاني بشدّة من قلة العاملين السوريين، خصوصاً في القطاع الزراعي، والبناء، والخدمات.

وتعد ولاية عنتاب والمدن التابعة لها في مقدمة الأماكن التي عاد منها السوريون، خصوصا أن تلك الولاية تقع على الحدود مع سورية، واستقر بها اللاجئون قبل سنوات لقربها من بلدهم، كي يتمكنوا من العودة دون عناء.

وتنتشر خارطة اللاجئين على كبرى الولايات التركية وأصغرها، وفي إسطنبول يعيش نحو 437,687 سورياً، تليها عنتاب التي يعيش فيها 381,024 لاجئاً، ومن ثم أورفا التي يبلغ العدد فيها 236,901، وأضنة التي يعيش فيها أكثر من 200 ألف، وهاتاي أكثر من 190 ألفاً، ومارسين 171 ألفاً، وبورصة نحو 158 ألفاً، وقونيا 112,577، وإزمير نحو 110 آلاف، وأنقرة نحو 80 ألفاً.