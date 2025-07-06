اجتاحت مناطق عديدة في العالم كوارث طبيعية تمثلت في اندلاع حرائق في الغابات والأحراش في دول عدة عبر قارات مختلفة، فيما هددت فيضانات مدمرة بلداناً أخرى، ما أدى إلى مقتل العشرات.واندلعت مئات الحرائق في سورية وتركيا واليونان وفرنسا، وأتت على مساحات كبيرة من الغابات، ولا تزال الحرائق تشتعل لليوم الرابع في مناطق عدة بريف اللاذقية، وسط مخاوف من تفاقم الكارثة البيئية والإنسانية، بعد احتراق نحو 6,000 هكتار من الأراضي الزراعية والغابات، بحسب ما أعلن وزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح.وفي الولايات المتحدة الأمريكية، اجتاحت فيضانات وسيول جارفة مناطق كبيرة في ولاية تكساس جنوبي البلاد، يوم أمس السبت، ما أدى إلى مصرع 50 شخصاً، منهم 15 طفلاً، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، في الوقت الذي لا يزال 37 في عداد المفقودين، بينهم 27 فتاة.قُدِّرت الخسائر المادية بنحو 1.5 مليار دولار، وتشمل المنازل والبنية التحتية والزراعة.وفي باكستان قُتل 64 شخصاً نصفهم تقريباً من الأطفال خلال أسبوع، جراء فيضانات مفاجئة أو انهيار منازل بسبب أمطار غزيرة ناجمة عن الرياح الموسمية.وسجّلت ولاية خيبر بختونخوا في شمال غرب البلاد عند الحدود مع أفغانستان أعلى حصيلة قتلى، حيث لقي 23 شخصاً حتفهم، بينهم 10 أطفال.ورغم جهود الإنقاذ ومحاولات رجال الإطفاء، لا تزال الحرائق مستعرة وبعضها خارج السيطرة في عدد من الدول حتى الآن.