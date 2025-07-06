لقي عنصران في الحرس الثوري الإيراني اليوم (الأحد) حتفهما في غرب البلاد خلال تفكيك متفجرات في منطقة طالها القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. ونقلت وكالة تسنيم عن بيان للحرس الثوري قوله: إن العنصرين كانا يقومان بتنظيف منطقة متفجرات خلفها العدوان الإسرائيلي.من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الأحد، إعادة فتح سفارتها في طهران، التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين، بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل.وأفادت في بيان بأن السفيرة نادين أوليفييري لوزانو وفريق عمل صغير عاد إلى طهران السبت براً عبر أذربيجان، مؤكدةً أن السفارة ستستأنف أعمالها تدريجياً.وكانت السفارة أغلقت أبوابها في 20 يونيو وسط الحرب بين إيران وإسرائيل.من جهة أخرى، شهدت ولاية هرات غرب أفغانستان عودة نحو 300 ألف لاجئ من إيران خلال الأيام الـ12 الأخيرة. ووصلت أعداد اللاجئين العائدين من إيران إلى أكثر من 35 ألف شخص يومياً، معظمهم من الأسر والأطفال، مقارنة بـ3 آلاف شخص يومياً في مطلع الشهر الماضي.وأعلن رئيس الثقافة والإعلام في ولاية هرات أحمد الله متقي أنه خلال 12 يوماً وصل أكثر من 300 ألف شخص من إيران إلى معبر إسلام قلعة في هرات. وأضاف أن نحو 38 ألف شخص عادوا إلى أفغانستان الجمعة، بينهم نحو 24 ألف شخص تم ترحيلهم قسراً من قبل السلطات الإيرانية.وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء نفاد الموارد المتاحة لمساعدة العائدين الأفغان من إيران. وحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان، إذ يواجه آلاف العائدين العجز في المأوى، والخدمات الصحية الأساسية، ومياه الشرب الآمنة، وفرص العمل.