وصفت وسائل إعلام إسرائيلية اجتماع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية لمناقشة رد حماس على مقترح هدنة غزة، بأنه كان «عاصفا». وكشف القناة 14، أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير تبادلا «الصراخ» خلال الجلسة التي استمرت نحو 5 ساعات.وأفادت بأن «نتنياهو طرق على الطاولة، وطالب سموتريتش وزامير بتغيير أسلوبهما الشخصي وتحويله إلى نقاش موضوعي».وصوت الوزراء في الاجتماع لصالح إقامة مناطق مساعدات إنسانية، تفصل سكان قطاع غزة عن حماس، إلا أن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، صوتا ضد إرسال المساعدات إلى شمال قطاع غزة بالشاحنات «حتى إنشاء تلك المناطق الإنسانية»، وزعما أن «المساعدات تقع في يد حماس».وفي أعقاب الاجتماع، قال مكتب نتنياهو إن حركة حماس تسعى لإدخال تغييرات «غير مقبولة» على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ورفض مكتب نتنياهو في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، التغييرات التي تسعى حماس لإجرائها على بنود الهدنة، ورغم ذلك قرر رئيس الوزراء إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء محادثات غير مباشرة مع الحركة.وفيما يغادر فريق التفاوض، إلى العاصمة القطرية، اليوم، سيتوجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، الإثنين.وتركز المحادثات، التي تتوسط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، على الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، وعددهم نحو 50 بين أحياء وأموات وفق تقديرات إسرائيلية.وتعثرت جهود تأمين وقف إطلاق نار مؤقت لأشهر، لكن الوسطاء قدموا أخير اقتراحا، تفيد تقارير بأنه ينص على وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة لمدة 60 يوما على الأقل، والإفراج التدريجي عن رهائن إسرائيليين وإعادة رفات القتلى منهم.في المقابل، سيتم إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وخلال فترة وقف إطلاق النار، سيحاول الطرفان التفاوض على إنهاء دائم للحرب.وأعلنت حماس أنها سلمت «ردها الإيجابي» على أحدث مقترح للوساطة إلى قطر ومصر. وقال مسؤول في الحركة إن هناك حاجة للمزيد من التوضيح بشأن استمرار وقف إطلاق النار بعد فترة الـ60 يوما الأولى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة.وبحسب الرئيس الأمريكي، فقد وافقت إسرائيل على «الشروط الضرورية» لإبرام وقف إطلاق النار قبل عدة أيام.