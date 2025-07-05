في تطور لافت على الساحة السياسية والدبلوماسية، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاصيل مهمة تتعلق بعلاقاته الدولية، مشيراً إلى أن مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت «الأفضل والأكثر فائدة».

وجاءت تصريحات زيلينسكي عبر منشور على حسابه بمنصة «إكس»، حيث قدّم ملخصاً لأبرز ما تحقق خلال الأسبوع بالتعاون مع حلفاء أوكرانيا، وتحديداً في ملفات التسليح والدعم الدفاعي.

وتحدّث زيلينسكي عن اتفاقيات جديدة مع الدنمارك تتعلق بالإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة والأسلحة الدفاعية، مشيداً بالنموذج الدنماركي في دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الأوكرانية، ومؤكداً أن العمل المشترك بدأ بالفعل على الأراضي الدنماركية، وسيمتد إلى دول شريكة أخرى قريباً.

وأضاف أن بلاده توصلت أيضاً إلى اتفاق مهم مع شركة أمريكية رائدة لتعزيز التعاون في مجال الطائرات المسيّرة، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات العسكرية الملحّة.

كما أشاد زيلينسكي بقرارات كل من السويد ولاتفيا بتقديم حزم دعم دفاعية جديدة، مؤكداً أن العمل جارٍ مع ألمانيا لتسريع الدعم في مجال الدفاع الجوي.