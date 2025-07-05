في خطوة غير مسبوقة تهز المشهد السياسي الأمريكي، أعلن الملياردير إيلون ماسك، اليوم (السبت)، تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم «حزب أمريكا»، كاشفاً عن نواياه لمنافسة النظام الحزبي التقليدي في الولايات المتحدة، والمكوّن من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وجاء إعلان ماسك عبر منصة «إكس»، حيث قال: «بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزباً سياسياً جديداً... وستحصلون عليه!»، مضيفاً: «اليوم، تأسس حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم».

ويأتي الإعلان بعد يوم واحد فقط من طرحه استطلاعاً للرأي على متابعيه، تزامناً مع احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي، سألهم فيه: «هل ترغبون في تأسيس حزب ثالث باسم حزب أمريكا؟» وأظهرت النتائج أن نحو 65% من المشاركين (1.25 مليون صوت) أيدوا الفكرة، ما شجعه على تحويلها إلى واقع سياسي.

وأكد ماسك أن خطته لتأسيس الحزب الجديد ستركز في البداية على مقاعد محدودة في الكونغرس، منها مقعدان أو ثلاثة في مجلس الشيوخ، وما بين 8 إلى 10 دوائر انتخابية في مجلس النواب، بهدف إحداث اختراق تدريجي ومدروس في المشهد السياسي.

ويأتي هذا التحرك السياسي في ظل توتر العلاقة بين ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعدما كانا حليفين خلال الانتخابات السابقة، إذ دعم ماسك حملة ترمب بـ277 مليون دولار، وتقلّد بعدها منصباً فخرياً في «وزارة الكفاءات الحكومية». لكن تمرير قانون خفض الضرائب والإنفاق فجّر الخلاف بين الطرفين، وأشعل صداماً علنياً انتهى بتباعدهما سياسياً.