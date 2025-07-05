وسط أنباء عن اجتماع مرتقب بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وجهود يبذلها الوسيطان (المصري والقطري) مع واشنطن بشأن ضمانات تطلبها حركة حماس، أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم (السبت)، أن الوزير بدر عبدالعاطي بحث هاتفياً مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية عبدالعاطي ناقش مع ويتكوف التحضير لعقد اجتماعات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، مبينة أن عبدالعاطي وويتكوف ناقشا أيضاً التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، فور التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن تجرى غداً المحادثات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المنتظر في غزة وفق المقترح الجديد المعدل، وبحسب مصادر فلسطينية فإن الاتصالات مع الوسطاء تتواصل من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وموعد لبدء المفاوضات وإعلان دخول الهدنة وتنفيذ الاتفاق.

وذكرت وسائل إعلام عربية أن هناك ترتيبات تجرى لقعد اجتماع في القاهرة بين مسؤولين مصريين وقيادات من حماس والجهاد وفصائل فلسطينية أخرى في أقرب وقت.

وينص المقترح على أن يتم الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وعدد من الجثث على دفعتين في الأسبوعين الأول والخامس، ولا يزال المقترح ينتظر المفاوضات المباشرة على النقاط الثلاث التي لا تزال تعرقل الصفقة وهي إنهاء الحرب ودخول المساعدات وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.