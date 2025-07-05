فيما بدأت فرق إطفاء تركية اليوم (السبت) المشاركة في عملية إخماد الحرائق بمحافظة اللاذقية السورية، أعلن الدفاع المدني السوري تمكنه من إخماد بؤرة للنيران المشتعلة في منطقة قسطل معاف بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن الدفاع السوري أنه يواصل عمليات التبريد في المنطقة، مؤكداً أنه يواصل لليوم الثالث على التوالي إرسال التعزيزات للمنطقة للحد من انتشار النيران التي تزيدها سرعة الرياح، وانفجار مخلفات الحرب، والطبيعة الجغرافية الجبلية الصعبة.

وأعلن الدفاع المدني إصابة أحد متطوعيه بحالة اختناق أثناء مشاركته في عمليات الإطفاء، كما احترقت سيارة خدمة تابعة للفرق أثناء محاولتها الوصول إلى بؤر النيران.

ويشارك 62 فريق إطفاء من الدفاع المدني السوري في عملية إخماد حرائق الغابات المستمرة منذ 3 تموز، في مناطق قسطل معاف وزنزف وربيعة بريف اللاذقية.

في الوقت ذاته، بدأت فرق إطفاء تركية في المشاركة اليوم بعملية إخماد الحرائق في محافظة اللاذقية بعد التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وتضم الفرق التركية طائرتين مروحيتين و11 آلية (8 سيارات إطفاء، و3 ملاحق تزويد مياه).

ويشارك في إخماد حرائق الغابات في قرى التفاحية والروضة والميدان بناحية قسطل معاف، وفي محيط بلدة الربيعة وزنزف بريف اللاذقية المستمرة منذ الخميس الماضي 62 فريق إطفاء من الدفاع المدني السوري وأفواج الغطاء الحراجي.

وقال وزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح على «إكس»: «في إطار الاستجابة لحرائق ريف اللاذقية، عقد اجتماع ميداني مع الجانب التركي في منطقة (ييلا داغ) الحدودية المجاورة لجبل التركمان، بهدف تنسيق التدخل المشترك والاستجابة لحرائق الغابات في محافظة اللاذقية»، مضيفاً: «تم الاتفاق على مشاركة طائرتي إطفاء مروحيتين صباح السبت، كما دخلت 11 آلية (8 سيارات إطفاء و3 ملاحق تزود مياه) للمشاركة في عمليات الإخماد لحرائق الغابات في اللاذقية».

وأشار الصالح إلى أنه ورغم أن التدخل كان مقرراً مساء الجمعة، إلا أن اشتعال حرائق مفاجئة في تركيا أدى إلى تأخير وصول الفرق المشاركة حتى صباح السبت، مشدداً على أن هذا التنسيق بالتعاون بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الخارجية السورية مع الجانب التركي، وذلك لضمان الجاهزية وتبادل المعلومات الميدانية، وتعزيز الاستجابة السريعة بما يحمي أهلنا في المناطق الجبلية الحدودية.

وتواصل فرق الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، جهودها الإغاثية للأسر المتضررة من الحرائق التي امتدت إلى بساتينهم ومصدر رزقهم في بلدات بيت صبيرة، الميدلن، وبيت حسيت.

وذكر الهلال الأحمر في صفحته على «فيسبوك» أن المساعدات شملت توزيع 200 وحدة من المعلبات، و400 وحدة تمر، و250 طرد مياه.

وأعلنت الفرق الطبية التابعة للمنظمة عن جاهزيتها الكاملة لتقديم الإسعافات الأولية، ولا سيما للحالات الناتجة عن الاختناق أو الإصابات المباشرة جراء الحرائق.

وتأتي هذه الاستجابة ضمن إطار التكافل المجتمعي، وحرص الجهات الإنسانية على توفير الدعم السريع في المناطق المنكوبة.