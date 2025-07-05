هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني اليوم (السبت) برد ساحق في حال وقوع أي عدوان جديد على بلاده، مؤكداً أنه «لن يكون هناك أي خط أحمر لدينا»، بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن نائيني قوله: «الرد الإيراني السريع على العدوان الأخير أفشل حسابات الأعداء»، موضحاً أن نتائج الحرب تُقاس بمدى تحقيق الأهداف، والعدو لم يحقق أيّاً من أهدافه خلال الحرب الأخيرة.

وأوضح المتحدث أن الهدف المركزي للعدو كان تدمير قوة نظام إيران، مبيناً أن العدو أعلن بشكلٍ صريح أن الحرب تهدف إلى إخضاع إيران وتجزئتها والقضاء عليها، لكنها فشلت في تحقيق ذلك.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري: «العدو لجأ إلى العمل العسكري بعد عجزه عن تحقيق أهدافه من خلال المحادثات»، معتبراً أن هذا الانتقال يعكس أنّ «الأعداء لا يملكون فهماً كافياً لطبيعة النظام في إيران».

واعتبر العميد نائيني أن استهداف قادة عسكريين إيرانيين خلال الحرب الأخيرة «لم يحقق هدفه بإرباك القيادة الإيرانية»، بل على العكس «كان ردّنا سريعاً عليهم».

وأشار إلى أن بلاده أطلقت «أكثر من 2000 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل» خلال حرب الـ12 يوماً.

وكانت صحيفة «التلغراف» البريطانية قد ذكرت أن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة، وفقاً لبيانات رادار اطلعت عليها، موضحة أنه تمت مشاركة تلك البيانات مع «التلغراف» من قبل أكاديميين أمريكيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب.

وأشارت البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً تعرضت لضربات بـ6 صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية.

ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته «التلغراف» أن أنظمة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيداً بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16% من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب، ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع الذي حدد معدل النجاح بـ«87%».

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة، فيما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ«التلغراف» على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد.