اعتقلت السلطات التركية اليوم (السبت) 3 رؤساء بلديات من حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بحسب ما أعلن الادعاء العام.وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان إنه تقرر احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلاً عن 8 آخرين.من جهتها، أفادت قناة «إن تي في» التلفزيونية بأن رئيس بلدية أنطاليا ونائب رئيس بلدية منطقة بيوك شكمجة في إسطنبول احتجزا أيضاً في إطار تحقيق أوسع نطاقاً شمل المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، منهم 11 من رؤساء البلديات السابقين، منذ أكتوبر من العام الماضي.يذكر أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو سُجن في شهر مارس الماضي على ذمة محاكمة بتهم فساد ينفيها.