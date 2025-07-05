يبحث مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، رد حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمفاوضات بشأن الصفقة الجديدة، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مؤكدة أن حماس اقترحت «تعديلات» على الصفقة، وهو ما سيشكل تحديّاً لصانعي القرار الإسرائيلي. وكشفت مصادر إسرائيلية، ليل الجمعة، أن إسرائيل تسلّمت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتدرس تفاصيله. ورجحت القناة 13 الإسرائيلية أن تدرس إسرائيل مطالب حماس بعمق وتبلور موقفاً. وأفادت بأن التقديرات تشير إلى أنه بعد تلقي رد حماس سترسل إسرائيل وفداً إلى الوسطاء. وأضافت أن المفاوضات ستستمر حول بنود مثل إطلاق سراح الأسرى مقابل الرهائن وغيرها.ونقلت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن تقييم إسرائيلي، أن «الصعوبة الرئيسية في استمرار المحادثات ستكون خريطة انسحابات القوات الإسرائيلية من قطاع غزة».وذكرت الصحيفة أن حركة حماس تطالب بالانسحاب الكامل، بينما تريد إسرائيل الاحتفاظ بمحور موراغ وجميع المناطق الواقعة جنوبه في يديها.وأعلنت حركة حماس في وقت سابق من مساء الجمعة، أنها أكملت مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة. وأكدت الحركة في بيان، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد «اتسم بالإيجابية».وأشارت حماس إلى استعدادها بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدّاً للاعتداءات المستمرة على غزة.