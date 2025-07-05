قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قاعدة جوية روسية في منطقة فورونيج. وأعلنت، اليوم (السبت)، أن طائرات مقاتلة معادية من طراز سوخوي سو-34 وسو-35 إس وسو30- إس إم، كانت تتمركز في القاعدة الجوية في مدينة بوريسوجليبسك. وأكدت قصف مستودع للقنابل الانزلاقية وطائرة تدريب وربما آلات أخرى.وأضافت القوات المسلحة في تطبيق تليغرام: «تواصل قوات الدفاع اتخاذ جميع الإجراءات لتقويض قدرة المحتلين الروس على مهاجمة البنية التحتية المدنية وإجبار الاتحاد الروسي على وقف عدوانه المسلح ضد أوكرانيا».بالمقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع هجوم بطائرة أوكرانية بدون طيار على منطقة فورونيج، لكنها لم تذكر أي أضرار.وتشهد الجبهة الأوكرانية الروسية تصعيداً جديداً، مع تسجيل انفجارات في العاصمة كييف وهجمات أوكرانية على مناطق تسيطر عليها روسيا في دونيتسك، يقابلها إسقاط مسيّرات أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية عدة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، من الساعة 8:00 حتى 11:00 مساءً بتوقيت موسكو.وفرضت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي قيوداً مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في 4 مطارات روسية.ولا يزال وقف إطلاق النار متعثراً رغم استعداد الطرفين للتفاوض، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أنه «مستاء جدّاً» بشأن مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن بوتين يريد فقط «مواصلة قتل أشخاص».ووصف الوضع بأنه صعب جدّاً، «قلت لكم إنني مستاء جدا بشأن مكالمتي مع الرئيس بوتين. يريد المضي حتى النهاية، مواصلة قتل أشخاص ببساطة، وهذا ليس جيداً».وقال ترمب إنه ناقش العقوبات مع الرئيس الروسي، الذي يشعر بالقلق بشأنها ويدرك أنها قد تكون وشيكة.وأضاف ترمب، الذي تحدث، أمس الجمعة، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين، من على متن طائرة الرئاسة أنه ناقش إمكانية إرسال صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى كييف.