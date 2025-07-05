نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الأنباء عن وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، في وقت أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن برنامج طهران النووي تعرض لـ«انتكاسة دائمة»، لافتاً إلى أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الإثنين القادم.وقال بقائي في تصريح له اليوم (السبت): إن الرأي العام غاضب لدرجة أنه لا أحد يجرؤ حالياً حتى على التحدث عن المفاوضات أو الدبلوماسية.بدوره، قال الرئيس ترمب، أمس الجمعة: إن إيران رفضت تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن برنامجها النووي تعرض لانتكاسة دائمة، غير أن طهران ربما تستأنفه من موقع مختلف.وجدّد ترمب التأكيد على أنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، مشيراً إلى أن إيران لديها رغبة في عقد اجتماع معه.وخلال احتفالات يوم الاستقلال، قال ترمب إنه تمكّن من استعادة قوة الولايات المتحدة وردعها واحترامها على الساحة العالمية، لافتاً إلى أن الضربات بقاذفات B-2 التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية أفضت إلى «محو البرنامج النووي لطهران بالكامل».وأضاف: قبل أسبوعين، نفّذ طيارونا المذهلون في سلاح الجو إحدى أنجح الضربات العسكرية في التاريخ.. وفي هذا المساء، يشرفنا أن ينضم إلينا 150 من أفراد سلاح الجو وعائلاتهم من قاعدة وايتمان الجوية.ويلتقي ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض، الإثنين، وسط تحركات أمريكية متسارعة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أمريكيين، أن المحادثات ستتناول القضايا الملحة في المنطقة، وعلى رأسها غزة، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيصل إلى واشنطن، غداً الأحد. وأكد مسؤول إسرائيلي في واشنطن عقد الاجتماع بين الجانبين، الإثنين القادم، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبحثان قضايا إيران وغزة وسورية.