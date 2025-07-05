وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رد حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بـ«الجيد». وقال ترمب للصحفيين، أمس الجمعة، على متن طائرة الرئاسة، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة في غضون هذا الأسبوع، إلا إنه «لم يتم إطلاعي على التفاصيل» الخاصة برد حماس، مؤكداً «علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات».وكانت حماس أعلنت في بيان رسمي، أمس، أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح وقف الحرب في غزة، وأكدت جاهزيتها الجدية للدخول فوراً في مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.وأوضحت الحركة أنها أكملت مشاوراتها الداخلية، إضافة إلى مشاوراتها مع الفصائل والقوى الفلسطينية، حول المقترح الأخير المقدم من الوسطاء، مشيرة إلى أن الرد تم تسليمه، وأنه «اتسم بالإيجابية.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤولين أن إسرائيل تلقت رداً من حماس على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضافت أنه يجري دراسة التفاصيل في الوقت الراهن.وكانت مصادر فلسطينية تحدثت أن حماس ستصدر بياناً توضح فيه موقفها من مقترح الهدنة، مشيرة إلى أن ردها تضمّن تعديلات طفيفة تتعلق بآلية إدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق محددة في قطاع غزة.ووفق المصادر، فإن حركة حماس طلبت أن تضطلع منظمات تابعة للأمم المتحدة بدور رئيسي في إيصال المساعدات، في حين أبدت تحفظاً على وجود "مؤسسة غزة الإنسانية" ضمن آلية التوزيع.وتتضمن الصفقة المقترحة، جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل إطلاق سراح 1,000 من الأسرى الفلسطينيين.