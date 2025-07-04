غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليوم (الجمعة) بعد أن أوقفت طهران رسمياً تعاونها مع الوكالة، فيما دعا مديرها رافائيل غروسي إلى ضرورة مناقشة طهران في استئناف أنشطة المراقبة على المنشآت النووية. لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت أن الوكالة الدولية سحبت مفتشيها من إيران بسبب «مخاوف أمنية».وأعلنت الوكالة عبر حسابها على منصة «إكس» أن فريق مفتشي الوكالة غادر إيران اليوم بأمان متجهاً إلى مقر الوكالة في فيينا، بعد بقائهم في طهران طوال فترة الحرب الأخيرة. وأكد غروسي ضرورة إجراء محادثات مع إيران لاستئناف مراقبة برنامجها النووي، وقال: «يجب مناقشة استئناف أنشطة المراقبة والتحقق مع إيران في أسرع وقت».وعلّقت السلطات الإيرانية رسمياً، الأربعاء، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع الرئيس مسعود بزشكيان على القانون الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي.وكانت إيران هددت بوقف التعاون مع الوكالة، متهمة إياها بالانحياز للدول الغربية، وتوفير المبرر للغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار ينص على أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وأقر البرلمان الإيراني القانون في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار. وينص القانون على أن أي عملية تفتيش مستقبلية تجريها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية ستتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران.وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله إلى السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.ويعد هذا القانون الثاني الذي يصدره البرلمان الإيراني بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن قلّصت إيران بشكل كبير تعاونها مع المفتشين الدوليين عقب انسحابها من البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في فبراير 2021. وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لقانون «الإجراء الاستراتيجي للرد على العقوبات الأمريكية» الذي أقره البرلمان في أوائل ديسمبر 2020.