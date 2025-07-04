كشف كتاب جديد خلافات بين الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما وجو بايدن، وأفاد بأن الأول أبدى قلقاً بالغاً بشأن تعثر مساعي الثاني لإعادة انتخابه قبل عام تقريباً من يوم الانتخابات، ووجّه أوباما انتقادات مباشرة إلى فريق نائبه السابق، قائلاً: «حملتكم فوضوية».ووفق تقرير أوردته صحيفة «الغارديان» أمس (الخميس)، فإن هذا الموقف جاء في خضم التوترات بين معسكري أوباما وبايدن، إذ كانا يستعدان لمعركة شرسة ضد الرئيس الحالي دونالد ترمب.الكتاب المعنون بـ«2024: كيف استعاد ترمب البيت الأبيض وخسر الديمقراطيون أمريكا»، من تأليف الصحفيين جوش داوسي، تايلر بيجر، وآيزاك آرنسدورف، يكشف حجم الصراعات الداخلية التي سبقت انسحاب بايدن من السباق الرئاسي لصالح نائبته كمالا هاريس التي خسرت أمام ترمب.ويتحدث الكتاب عن كيف ظل بايدن، الذي كان متأخراً في استطلاعات الرأي، يتلقى شكاوى من النواب الديمقراطيين في الكونغرس بشأن غياب الحملة عن دوائرهم الانتخابية، بينما كان فريقه في ويلمنجتون بولاية ديلاوير «في حالة إحباط»، كما نقل عن بايدن قوله لأحد مساعديه: «لدي مشكلة في قيادة الحملة».وفي 20 نوفمبر 2023، تلقى بايدن اتصالاً من أوباما لتهنئته بعيد ميلاده الحادي والثمانين، ودعاه لتناول الغداء في البيت الأبيض، وذكر الكتاب أن أوباما ظل «متشككاً بعض الشيء» في قرار بايدن الترشح لولاية ثانية.وحسب الكتاب، فإنه خلال لقائهما على الغداء في ديسمبر، أبدى أوباما تحفظه على تقسيم إدارة الحملة بين ويلمنجتون وواشنطن، معتبراً أن هذا الأسلوب لا يناسب سرعة اتخاذ القرارات اللازمة في الانتخابات الرئاسية المعاصرة. ووصف أوباما الحملة الانتخابية لنائبه بأنها «فوضوية».وأفاد التقرير بأن أوباما لم يكن محبوباً داخل الدائرة المقربة من بايدن، لافتاً إلى أنه في وقت سابق من عام 2023 سجل أوباما مقاطع فيديو لدعم حملة بايدن عبر الإنترنت، إلا أن أحد هذه المقاطع أثار استياء بعض مساعدي بايدن، عندما قال أوباما: «لقد فزت بانتخابات مثل هذه من قبل».وحسب ما ورد في الكتاب فإنه: «رغم وجود تداخل كبير بين مساعدي أوباما وبايدن، لكن موالين لبايدن اعتبروا أن أوباما متعجرف، وأنه وفريقه المقرب لم يتوقفوا عن إهانة بايدن وإساءة معاملته، رغم إخلاصه له كنائب للرئيس».وذكر مؤلفو الكتاب أن بايدن انسحب من السباق الرئاسي بعد أداء كارثي في مناظرة انتخابية، تاركاً لنائبته هاريس 107 أيام فقط، لخوض ما اعتُبر أقصر حملة رئاسية في التاريخ الحديث، قبل أن تخسر أمام ترمب.