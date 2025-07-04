أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل.وحسب بيان الوزارة الصادر اليوم (الجمعة) فإن وزير الخارجية أسعد الشيباني أعرب خلال اتصال مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو عن تطلع سورية للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وأفاد بأن الجانبين ناقشا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري.وتوغلت قوات إسرائيلية في عدة مواقع في حوض اليرموك بريف محافظة درعا في جنوبي سورية صباح اليوم. وذكرت وسائل إعلام محلية سورية أن 6 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية توغلت في قرية صيصون بحوض اليرموك غربي درعا.وأفادت بأن قوة إسرائيلية مكونة من 3 سيارات دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112 في قوات النظام السابق، الواقعة على أطراف قرية عين ذكر في حوض اليرموك.وأكد الإعلام السوري أن هذا التوغل يعدّ الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من شهر ديسمبر الماضي، إذ سبق أن دخلت السرية العسكرية ونفّذت داخلها عمليات تخريب وتجريف.وكانت مصادر سورية تحدثت عن محادثات مكثفة تُجرى بضغط أمريكي للتوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدة أن هناك ضغوطاً على الوسيط الأمريكي للموافقة على خيار أقل حدة، مثل الإعلان عن ترتيبات أمنية على طول الحدود السورية الإسرائيلية، تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من كل الأراضي السورية التي دخلتها بعد 8 ديسمبر، مقابل إعلان سوري أن البلدين لم يعودا في حالة حرب.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، إن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سورية ولبنان.