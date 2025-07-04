دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إلى تسليم السلاح للدولة العراقية وحل المليشيات، مجددا تأكيده على مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة.وفي رسالة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم(الجمعة)، شدد على أنه يجب تقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته. وجدد الصدر تأكيده على مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وكتب «مقاطعون».وكان الصدر أعلن في أبريل الماضي مقاطعة الانتخابات، وقال الصدر رداً على رسالة من الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، طلب فيها من الصدر العدول عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة: «لن أشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب وسأبقى جنديا من جنود العراق أمام كل ما يعصف به من بلاءات ومصائب».وأضاف: «سأكون أول المدافعين عن العراق أمام التحديات من شرق وغرب لكي نعيش بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية». وتابع: «إنني حينما أمرت بمقاطعة الانتخابات لم أكن أبغي تأجيلها أو إلغاءها على الإطلاق».ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة نحو 322 كيانا سياسيا أفرادا وتحالفات لانتخاب برلمان جديد هو السادس في تاريخ العراق، بعد سقوط حقبة الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.وشرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالعمل على تهيئة مستلزمات التصويت في الانتخابات القادمة المرجح أن يشارك فيها 30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا.وفي أبريل الماضي، صوت مجلس الوزراء العراقي، على تحديد 11 نوفمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.