أعلن الجيش الباكستاني مقتل 30 مسلحا حاولوا عبور الحدود من أفغانستان خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد مقتل 16 جنديا في هجوم انتحاري بالمنطقة الحدودية الأسبوع الماضي.وأفاد الجيش في بيان اليوم (الجمعة)، بأن القوات المسلحة أظهرت حسا مهنيا عاليا وأحبطت كارثة محتملة، مضيفا أنه تم العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات. واتهم البيان الهندَ بدعم المسلحين قائلا إنهم «ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية أو الجماعات التابعة لها».وحسب بيان الجيش الباكستاني، فقد وقعت عمليات القتل في منطقة شمال وزيرستان الحدودية، حيث قتل 16 جنديا باكستانيًا الأسبوع الماضي في هجوم انتحاري تبناه فصيل من حركة طالبان الباكستانية.من جهته، نوه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بقوات الأمن لإحباطها محاولة تسلل. وقال مكتبه في بيان «نحن عازمون على القضاء التام على جميع أشكال الإرهاب في البلاد». واتهم الهند بتأجيج التشدد في باكستان.وتتبادل الدولتان النوويتان المتجاورتان الاتهامات بانتظام بدعم كل منهما للجماعات المسلحة التي تنشط على أراضيهما.