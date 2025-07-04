أعلن الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنيات، اليوم (الجمعة)، أن الضربات التي شنتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية، هي الأوسع منذ بدء الحرب في 2022. وقال للتلفزيون الأوكراني إن الهجوم تم بعدد كبير جدا من المسيّرات وهو العدد الأكبر الذي يستخدم في هجوم واحد.وأكد الرئسي الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا شنت على بلاده إحدى أكبر الهجمات منذ بدء الحرب.وأفادت أوكرانيا بأن روسيا أطلقت 550 مسيّرة وصاروخا باتجاه أراضيها الليلة الماضية، فيما كثفت موسكو هجماتها الجوية وبلغت محادثات السلام بقيادة الولايات المتحدة طريقا مسدودا.وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان إن موسكو أطلقت 539 مسيرة و11 صاروخا خلال الهجوم الليلي، لافتاً إلى أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 268 مسيرة وصاروخين.من جانبه، أكد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء الهجمات الروسية في المنطقة الأوكرانية الشرقية، و أصيب 12 آخرون.وقتل رجلان في مدينة بوكروفسك المتنازع عليها، بالقرب من خط المواجهة، وثلاثة آخرون في قريتي بيلينكي وإيلينيفكا. ودعا فيلاشكين مرة أخرى السكان المتبقين في المنطقة إلى الفرار إلى مناطق آمنة.