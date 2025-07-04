كشف موقع «واي نت» الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، أن حركة حماس ردت إيجابياً على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يستمر 60 يوماً. وأفادت صحيفة «إسرائيل هيوم»، أن حماس أبلغت قطر بموافقتها على مقترح صفقة تبادل الأسرى.فيما كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل تتوقع مزيداً من الصعوبات من جانب حماس حتى بعد التوصل إلى اتفاق أولي بشأن الصفقة.وأعلن دبلوماسيون مطّلعون على سير المفاوضات أنه في حال أكدت حماس قبولها، فقد يتم توقيع اتفاق نهائي خلال أيام، بعد زيارة وفد إسرائيلي لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط.وحسب المصادر، فإن وقف إطلاق النار قد يستمر بعد فترة الـ60 يوماً الأولى حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل، شرط أن يستمر التقدم في عملية الإفراج عن الرهائن بالتوازي مع سير المفاوضات. وأكد مصدر مطّلع أن الأطراف تقترب من التوصل إلى صفقة.وتوقع مسؤولون إسرائيليون أنه حتى في حال وافقت حماس مبدئياً على إطار وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن، فإنها ستضع عراقيل خلال مرحلة صياغة الاتفاق بهدف الحصول على تنازلات إضافية.وكانت حركة حماس، أعلنت في بيان على «تليغرام»، الخميس، أنها تناقش اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. وأضافت أنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي.من جانبه، توقع الرئيس الأمريكي دونالد تر مب، اليوم الجمعة، معرفة رد حركة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن إسرائيل وافقت على الصفقة، وتنتظر رد حماس، بحسب القناة 11 الإسرائيلية.ويتضمن المقترح الجديد بشأن غزة وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، إطلاق سراح 10 رهائن، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل جزئي من جنوب غزة، مع احتفاظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على ممر موراغ (الواقع بين مدينتي رفح وخان يونس) والمناطق الواقعة جنوبه، بما في ذلك محور فيلادلفي.وينص على أن الانسحابات المستقبلية ستُناقش ضمن المفاوضات المستمرة للتوصل إلى ترتيب نهائي.