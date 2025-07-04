أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه يريد أن يرى أهل غزة آمنين، مشيراً إلى أنهم مروا بالجحيم.

وفيما يتعلق بإيران، قال الرئيس الأمريكي إن طهران تريد التحدث إلى الولايات المتحدة، وإنه سيلتقي مع ممثلين عنها «إذا لزم الأمر». وأضاف ترمب «إيران تريد التحدث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدث معي، وحان الوقت لأن يفعلوا ذلك». وتابع قائلاً: «نحن لا نريد إيذاءهم. نحن نتطلع إلى أن يكونوا دولة مرة أخرى».

من جهة أخرى أعلن ترمب أنّه لم يحرز «أيّ تقدّم» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بعدما تحادث الرجلان هاتفياً الخميس. وقال في تصريح لصحفيين ردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان قد اقترب من التوصل لاتفاق يضع حداً للغزو الروسي لأوكرانيا «كلا، لم أحرز أيّ تقدم معه على الإطلاق»، مضيفاً أنه «غير سعيد» باستمرار الحرب.

تجارياً، قال ترمب إن إدارته ستبدأ في إرسال خطابات إلى الدول، على الأرجح اعتباراً من اليوم (الجمعة)، لتحديد معدلات الرسوم الجمركية التي ستواجهها على الواردات إلى الولايات المتحدة. وأضاف ترمب للصحفيين قبل مغادرته إلى ولاية أيوا أنه يتوقع إبرام «اتفاقين آخرين» بالإضافة إلى اتفاقية تجارية أعلن عنها الأربعاء مع فيتنام. لكنه قال إنه يميل إلى إرسال خطابات إلى معظم الدول الأخرى، محدداً فيها بوضوح معدل التعريفات الجمركية التي ستواجهها.

وأشاد الرئيس الأمريكي بإقرار الكونغرس بمجلسيه مشروع قانونه الرئيسي للضرائب والإنفاق، قائلاً أثناء توجّهه إلى تجمّع شعبي في ولاية آيوا لإطلاق احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة إنّ «هذا القانون سيحوّل هذا البلد إلى صاروخ فضائي»، واصفاً النصّ بأنّه «أكبر مشروع قانون من نوعه يتمّ توقيعه على الإطلاق».