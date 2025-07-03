استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية اليوم (الخميس) سيارة مدنية على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة عدد من المارة بجروح. وبحسب المعلومات فإن المستهدف هو قاسم الحسيني، أحد أعضاء فيلق القدس الإيراني.وتداولت مصادر أمنية أن الحسيني كان ينشط في مجال تهريب الأسلحة عبر لبنان ويُتهم بلعب دور ميداني في تنفيذ مخططات عسكرية لصالح إيران ضد أهداف إسرائيلية.من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن الغارة، مؤكداً أنها جاءت «رداً على أنشطة إرهابية يشرف عليها فيلق القدس في الساحة اللبنانية».ويُعد هذا الاستهداف من بين أخطر الضربات التي تنفذها إسرائيل في العمق اللبناني منذ أشهر، إذ وقع في منطقة مدنية حيوية قرب بيروت، ما أثار مخاوف من تصعيد محتمل وتوسيع دائرة المواجهة بين إسرائيل والمحور الإيراني في لبنان.وتُطرح تساؤلات حول توقيت العملية وموقعها، خصوصاً أنها تأتي في ظل ارتفاع منسوب التوتر على الحدود الجنوبية، وتزايد الحديث عن وساطات دولية لوقف إطلاق النار، فهل تحمل الغارة رسالة ردع؟ أم أنها بداية مرحلة جديدة من الاستهدافات النوعية؟