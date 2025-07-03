أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) أنه سيجري مباحثات هاتفية في وقت لاحق اليوم مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، موضحاً أنها ستكون الأولى بينهما منذ اتصال أجرياه في 14 يونيو.

وقال بوتين خلال زيارة معرض: «سأتحدث إلى الرئيس الأمريكي اليوم»، بحسب وكالتي «ريا نوفوستي» و«تاس».

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال إن موسكو لا تناقش علناً محتوى المذكرة الروسية، التي لم تتم مناقشتها مع الجانب الأوكراني حتى الآن، معتبراً أن مناقشة الأمر من خلال وسائل الإعلام من شأنه أن يضر بالعملية.

وكانت مذكرة الجانب الروسي بشأن التسوية، المقدمة إلى الوفد الأوكراني في مفاوضات إسطنبول، حياد أوكرانيا، وحظر أي أنشطة عسكرية لدول ثالثة على أراضيها، وتضمن القسم الأول من الوثيقة المعايير الرئيسية للتسوية النهائية، والقسم الثاني يتناول شروط وقف إطلاق النار.

وتضم الوثيقة خيارين لتطور الأحداث، على وجه الخصوص، أحد الشروط هو عفو كييف عن السجناء السياسيين والإفراج عن العسكريين والمدنيين المحتجزين، كما يحدد القسم الثالث تسلسل الخطوات والإطار الزمني لتنفيذها.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نائب القائد العام للبحرية القائد السابق للواء مشاة البحرية 155 التابع لأسطول المحيط الهادئ اللواء ميخائيل جودكوف في مقاطعة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن اللواء جودكوف لقي حتفه أثناء أداء مهمة قتالية في منطقة حدودية بإقليم كورسك في غرب البلاد، فيما ذكر حاكم منطقة بريمورسكي أوليج كوزيمياكو أن الجنرال الروسي لقي حتفه قائلاً: «جودكوف كان مقاتلاً شجاعاً، لم يكف عن زيارة مواقع ضباط المشاة البحرية حتى بعد توليه منصب نائب القائد العام للبحرية الروسية».