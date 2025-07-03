نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الخميس) انسحاب بلاده من معاهدة منع الانتشار النووي، مؤكداً أنها أخبار كاذبة.

وكتب عراقجي على حسابه في «إكس»: «أخبار كاذبة، لا تزال إيران ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها، ووفقاً للتشريع الجديد الصادر عن المجلس، الذي نتج عن الهجمات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتنا النووية»، مبيناً أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأسباب أمنية واضحة.

وندد عراقجي بالدعم الألماني للهجوم الإسرائيلي على بلاده بما في ذلك المواقع النووية المحمية، مؤكداً أن ما يرسل رسالة مدمرة للحل الدبلوماسي.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعرب عن شكوكه حيال استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريباً، مؤكداً أن أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبداً.

وقال في مقابلة مع شبكة «سي بي سي»: «لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة»، مضيفاً: «كي نتخذ قراراً بالعودة للمحادثات، علينا أولاً أن نتأكد من أن الولايات المتحدة لن تعود إلى استهدافنا عسكرياً أثناء سير المفاوضات، ومع كل هذه الاعتبارات ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الوقت».

وجاء تصريح عراقجي في الوقت الذي ذكرت فيه القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بوجود اتصالات مع إيران، بهدف إجراء جولة مفاوضات جديدة في الأيام القريبة، مبينة أن الولايات المتحدة قامت باتصالات مع طهران عبر قناة التواصل بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بهدف عقد جولة سادسة من المحادثات الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أنه تم اختيار العاصمة النرويجية أوسلو لاستضافة المحادثات، فيما تم إبلاغ إسرائيل بهذه الاتصالات قبل عدة أيام.

وذكرت القناة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الذي التقى في الأيام الأخيرة مسؤولين كباراً في البيت الأبيض في واشنطن، ناقش الملف الإيراني والخطوط الحمر التي ترى إسرائيل أنه يجب وضعها في إطار استئناف المحادثات.