واصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها الرقابية في شهري أبريل ومايو من العام الحالي 2025، ونفّذت (5,912) جولة رصد وتقصٍ نتج عنها ضبط (996) منشأة مخالفة من أصل (4,307) منشآت تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة؛ وإغلاق (136) منشأة لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ووجود مخالفات تؤثر على سلامة المنتجات، إضافةً إلى إيقاف (127) خط إنتاج وضبط وتحريز (1,750) صنفًا من المنتجات، وذلك ضمن مساعي الهيئة للتحقق من امتثال المنشآت الخاضعة لرقابتها للأنظمة واللوائح المعتمدة وتحقيق أعلى درجات الجودة للمنتجات المتداولة في الأسواق.

وتمكنت الفرق الرقابية التابعة للهيئة خلال هذه الجولات من ضبط منشأة غذائية مخالفة عُثر فيها على مواد أولية مجهولة المصدر، وتشغيل عدد من العاملين غير الحاملين للشهادات الصحية وعدم وجود نظام تتبع، إلى جانب عدم مراعاة منع التلوث الخلطي مما استدعى إغلاق المنشأة من قِبل الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وضُبطت عدة مستودعات غير مرخصة تقوم بتخزين منتجات طبية منتهية الصلاحية بطريقة غير نظامية، وفي ظروف مخالفة لمتطلبات النقل والتخزين للمنتجات الطبية، وتم على الفور ضبط (313,789) منتجًا، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لضمان حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة والسليمة.

وفي متابعة أخرى ضمن الفترة ذاتها، ضبطت الهيئة مصنع أغذية ارتكب عددًا من المخالفات تمثلت في عدم الحصول على شهادة الجودة (الهاسب) وتكدس اللحوم في ثلاجات تجميد المواد الخام وظهور علامات فساد على بعض اللحوم المعتّقة، بالإضافة إلى عدم مطابقة تاريخ الإنتاج الخارجي مع تاريخ الإنتاج على المنتج، والتدني الملحوظ للنظافة داخل المنشأة، وعدم حمل بعض العمال للشهادات الصحية، ونتيجةً لذلك ضبطت الفرق الرقابية كمية قدرها (2,000) كيلوجرام من المنتجات الغذائية للتأكد من سلامتها، وتتابع الهيئة استكمال الإجراءات النظامية بحق المصنع.

وضمن إطار العمليات الرقابية، لاحظت الفرق أثناء جولة مشتركة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عددًا من المخالفات بحق مصنع تحت الإنشاء، من أبرزها عدم وجود ترخيص من «الغذاء والدواء» وغياب تام لأنظمة سلامة الغذاء ووجود ممارسات تصنيع وخطوط إنتاج مخالفة لاشتراطات إنتاج الأغذية، وعدة تجاوزات تؤثر على السلامة والجودة، مما استدعى إغلاق المصنع وخطوط الإنتاج وسحب المنتجات احترازيًا لحين صدور نتائج التحليل للتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المصنع المخالف.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها باللوائح والأنظمة المعتمدة، مؤكدة استمرار جهودها في ضبط المخالفين، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات رادعة حيال أي مخالفة أو إهمال من شأنه أن يضر بالمستهلك والصحة العامة للمجتمع، مثمنة الالتزام الملحوظ من قبل العديد من المنشآت الخاضعة لرقابتها، داعية إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال الرقم الموحد (19999).