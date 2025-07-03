أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية اليوم (الخميس) توقف الرحلات المغادرة من المطارات الدولية في مونتريال وأوتاوا في كندا على خلفية ورود تهديد بوجود قنبلة.

وأوضحت الإدارة أنه تم إخلاء جميع أبراج مراقبة الحركة الجوية بسبب تهديدات بوجود قنابل، وتوقفت الرحلات في مونتريال وأوتاوا عند الساعة 8:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما أكدت الشرطة عدم العثور على أي متفجرات بعد تفتيش شامل.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى حول العالم هذا العام، خصوصاً أن السلطات الأمريكية قد أعلنت العام الماضي أنها عثرت على مذكرة تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة «أليجيانت إيرويز» في مطار سان بطرسبرغ-كليرووتر بولاية فلوريدا، ما دفع إلى إخلاء الطائرة وإغلاق المطار مؤقتاً.

وكانت شركة الطيران الإيرلندية قد ألغت رحلاتها يومي الخميس والجمعة، ما أثر على المسافرين المتوجهين إلى وجهات صيفية عبر العالم، وشمل الإلغاء رحلات من وإلى فرنسا، إضافة إلى الرحلات التي تعبر المجال الجوي الفرنسي متجهة إلى دول مثل المملكة المتحدة، اليونان، إسبانيا، وإيرلندا.

وأُلغيت 15 رحلة من وإلى مطار لندن ستانستد وحده، كما طالت الإلغاءات رحلات في مطارات أخرى في المملكة المتحدة، مثل مانشستر وإدنبرة.