بعد ساعات من ورود أنباء عن إيقاف واشنطن لشحنة الأسلحة إلى كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) اتفاقا بشأن التعاون الأوكراني - الأمريكي في إنتاج الطائرات المسيرة بما في ذلك الطائرات الاعتراضية.وقال زيلينسكي في تغريدات على حسابه في «إكس»: «نبدأ زيارة الدنمارك بخطوة مهمة في مجال دفاعنا، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون الأوكراني - الأمريكي في إنتاج الطائرات المسيرة، بما في ذلك الطائرات الاعتراضية، وهي أولوية واضحة»، مضيفاً: «لقد وقّعنا اتفاقية مع شركة سويفت بيت الأمريكية، وتتضمن إنتاج مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام وحده، مع إمكانية زيادة الإنتاج بشكل كبير في العام القادم».وأشار إلى أنه يعتزم صناعة طائرات اعتراضية لتدمير الطائرات والصواريخ والمسيرات، وطائرات رباعية المراوح للاستطلاع وتعديل إطلاق النار، وطائرات هجومية بعيدة المدى، مبيناً أن جميعها سيتم إنتاجها بأعداد أكبر بكثير لمساعدة بلاده في تحقيق أهدافها الدفاعية وحماية أرواح الأوكرانيين.وشدد بالقول: «اليوم، سنواصل عملنا في الدنمارك، وسنعمل على اتفاقيات جديدة من هذا النوع، تُركز على الإنتاج والتطوير والدفاع المشترك، معرباً عن شكره لمن يساهم في دعم بلاده».وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمركية (البنتاغون)، شون بارنيل «أعتقد أنه في عهد إدارة بايدن كنا نوزع الأسلحة والذخائر لفترة طويلة جداً بدون حتى التفكير في الكميات التي نمتلكها»، مضيفاً: «أرى أنه تم انتخاب الرئيس الجديد كي نتمكن من وضع بلدنا في المقام الأول وحماية وطننا».وأشار إلى أن جزءاً من عملهم في وزارة الدفاع هو تقديم بيانات للرئيس تمكنه من تقييم كمية الذخائر المتوفرة لدينا حالياً وأين كنا نرسلها، لافتاً إلى أن عملية التحليل هذه تجري الآن.وكانت صحيفة بوليتيكو نقلت عن مصادر مطلعة أمس الأول قولها إن البنتاغون أوقف بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وذخائر دقيقة أخرى إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض حاد في المخزون الأمريكي.