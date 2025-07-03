باشرت الشرطة الدنماركية اليوم (الخميس) فحص طرد مشبوه وصل إلى السفارة الإسرائيلية في حي هيليروب بالعاصمة كوبنهاغن، وبحسب شرطة كوبنهاغن فإنها تحقق في «وضع مريب».

وذكرت الشركة على حسابها في «إكس» أنها تجري فحصا دقيقا لطرد تم استلامه في المنطقة، مبينة أنها فرضت طوقاً أمنياً في شارع ريفانغس آليه، بالإضافة إلى الشوارع السكنية الواقعة شرقه وصولا إلى شارع سفانيموليفاي.

وقال رئيس المناوبة في شرطة كوبنهاغن، أندرس فريدريكسن، لصحيفة «إكسترا بلادِت»، إن بلاغا بشأن الطرد الغامض ورد إلى السلطات الساعة 11:05 صباحا، مبينا أن المواطنين في المنطقة لا ينبغي أن يشعروا بالقلق.

وأشار إلى أن الوضع مطمئن تحت السيطرة، ورغم أن السلطات ترفض الإفصاح عن مزيد من المعلومات، إلا أن وسائل إعلام دنماركية أظهرت صورا التقطت من شارع لوندفانغسفاي أن هناك مشاركة من جهات رسمية أخرى ضمن العملية.

وعرضت الفيديوهات المتدولة أن سيارات للشرطة وأخرى تابعة لجهاز الطوارئ في العاصمة، إلى جانب سيارة إسعاف تتواجد في المنطقة التي توجد فيها السفارة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أثناء الحرب مع إيران إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم وحثت مواطنيها على اليقظة وعدم إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة وذلك في إطار مخاوفها من أعمال عدائية.

وكان اثنان من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن قد قتلا في مايو الماضي بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية.